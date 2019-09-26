В Киеве образовался гигантский затор: карта и впечатляющее фото

В четверг, 26 сентября, на левом береге Киева в районе Дарницкой площади образовался огромный затор.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "dtp kiev info".

На снимке можно увидеть сразу несколько дорог, забитых автомобилями, среди которых стоят в том числе и маршрутные автобусы с пассажирами.

Данные сервиса Google Maps также подтверждают крайне тяжелую транспортную ситуацию в районе Дарницкой площади. Движение здесь на некоторых участках остановилось почти полностью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 сентября поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как сообщалось, осколки бетонного столба повредили несколько автомобилей, на месте образовалась серьезная пробка.