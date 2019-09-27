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В Киеве водитель угробил авто, влетев в многотонную фуру: фото и видео с места ДТП

пятница, 27 сентября 2019, 13:27
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27 сентября в Голосеевском районе Киева Kia влетела в фуру.

Об этом сообщает "Информатор".

Фура и Kia двигались в попутном направлении со стороны Конча-Заспы. Напротив ЖК Svitlo Park Kia влетела в левую часть прицепа.

От удара у автомобиля сильно смяло переднюю часть, а водитель получил травмы. Водителя с разбитой головой и другими повреждениями госпитализировали с места аварии.

Водитель фуры считает, что, причиной ДТП стало то, что водитель Kia отвлекся в мобильный телефон.

Друзья пострадавшего говорят, что фуру бросало по дороге в разные стороны и мужчина на Kia попросту не смог уйти от столкновения.

Для установления деталей происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 26 сентября, в Киеве столкнулись три автомобиля, в том числе пожарная машина.

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