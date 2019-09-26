В Киеве пожарная машина попала в серьезное ДТП: фото с места

В четверг, 26 сентября, в Киеве столкнулись три автомобиля, в том числе пожарная машина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около 17:00 на улице Васильковская. В ней участвовали "Гезель", Mazda и пожарное авто. В результате ДТП "Газель" перевернулась на бок. Информации о пострадавших нет.

Отмечают, что из-за аварии на Васильковской возникла пробка. Авто заняли все полосы движения в одном направлении.

Напомним, поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 сентября случилась жуткая авария с участием большегрузной фуры и нескольких авто, в результате чего водителя грузовика зажало в кабине.