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Под Киевом поймали банду "гостей из солнечного Кавказа": фото

понедельник, 30 сентября 2019, 20:25
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Под Киевом поймали грабителей в масках, которые напали на 80-летнюю пенсионерку, ограбили и побили.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

"Забрали все ценные вещи и средства родственников предпринимателей в сумме 200 тысяч гривен. Не удивляйтесь, это опять гости из солнечной кавказской страны. Здоровые, физически развитые "мужчины" с именами Лаша, Гела и два Георгия", - рассказал он.

По словам правоохранителя, по набору изъятых инструментов это, вроде бы, "ремонтники 1 разряда", но следователи их обосновано подозревают в совершении тяжких преступлений.

Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
1 / 1
Под Киевом задержали банду грабителей
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Под Киевом задержали банду грабителей
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Как сообщал "Апостроф", в Киеве полиция задержала вора-рецидивиста, который попытался украсть мобильный телефон из детской коляски.

Также на Крещатике в Киеве пара женщин обокрала мужчину с ребенком на руках: момент кражи случайно был заснят на видео.

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