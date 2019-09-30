Под Киевом поймали банду "гостей из солнечного Кавказа": фото

Под Киевом поймали грабителей в масках, которые напали на 80-летнюю пенсионерку, ограбили и побили.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.
"Забрали все ценные вещи и средства родственников предпринимателей в сумме 200 тысяч гривен. Не удивляйтесь, это опять гости из солнечной кавказской страны. Здоровые, физически развитые "мужчины" с именами Лаша, Гела и два Георгия", - рассказал он.
По словам правоохранителя, по набору изъятых инструментов это, вроде бы, "ремонтники 1 разряда", но следователи их обосновано подозревают в совершении тяжких преступлений.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве полиция задержала вора-рецидивиста, который попытался украсть мобильный телефон из детской коляски.
Также на Крещатике в Киеве пара женщин обокрала мужчину с ребенком на руках: момент кражи случайно был заснят на видео.