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В Киеве неадекват с ножом устроил в метро охоту на людей: фото

понедельник, 30 сентября 2019, 23:12
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На станции метро "Лукьяновская" в Киеве произошел инцидент с пьяным пассажиром, который бросался на граждан с ножом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о пассажире, который в вагоне метро приставал к гражданам, а выйдя на перон, начал размахивать ножом, поступило к дежурному полицейскому. Тот немедленно среагировал на вызов, хотя к этому времени один из пассажиров уже сумел обезоружить хулигана.

Как сообщил, начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель, мужчина не растерялся, выбил из рук хулигана нож и вместе с полицейским задержал правонарушителя.

Задержанным оказался 35-летний киевлянин, не имевший ранее проблем с законом. Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области 12-летний ребенок по неосторожности застрелил своего товарища.

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