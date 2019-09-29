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Под Одессой 12-летний ребенок застрелил товарища

воскресенье, 29 сентября 2019, 22:31
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В Одесской области 15-летний парень погиб в результате выстрела из ружья. В него стрелял 12-летний товарищ.

Как сообщили в региональном отделении полиции, парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.

Когда ребенок взял оружие в руки, оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в грудь.

От полученного ранения ребенок умер на месте происшествия.

Напомним, что 18 сентября в Акимовке Запорожской области произошло убийство - неизвестные застрелили по дороге на работу зампредседателя ОТГ Дмитрия Кириллова, в сети появились свежие данные об убитом.

Как сообщал "Апостроф", бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, который, по неофициальным данным, сознался в участии в убийстве российского певца Михаила Круга, убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных.

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