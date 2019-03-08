Вытянули круглую сумму: в Киеве крупный бизнесмен стал жертвой карманников

6 марта в Киеве в кальянной "Par bar" на улице Шота Руставели, 10, обокрали бизнесмена.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, очередной жертвой карманников стал бизнесмен чеченского происхождения, входящий в круг учредителей компании "Лугнефть", которая занималась оптовыми поставками нефтепродуктов на Донбассе.

В один из моментов нахождения в кальянной бизнесмен отвлекся и в это время карманники вытащили из его сумки круглую сумму. По данным правоохранителей, сумма составила 25 тысяч долларов.

По факту кражи завели уголовное дело по статье 185 УК Украины - "Кража".

Полиция продолжает поиски злоумышленников, так как правоохранителям не удалось задержать воров по горячим следам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.