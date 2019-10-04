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"Чужой" с пулеметом: в Киеве посреди дороги заметили очень странное авто, фото

пятница, 04 октября 2019, 00:10
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Автомобиль необычного вида был замечен в четверг, 3 октября, на одной из улиц украинской столицы.

Снимки транспортного средства, напоминающего реквизит для фильма о звездных войнах, были опубликованы в Telegram-канале Kiev.informator.ua.

На крыше странного автомобиля восседала фигура инопланетного "Чужого", вооруженного пулеметом, а задняя его часть была оформлена в виде реактивных двигателей. Передвигалось транспортное средство на прицепе к микроавтобусу.

"ЗАЗ+Чужой", - прокомментировал автор снимков свой пост.

Вряд ли этот странный тюнинг был прихотью владельца автомобиля, скорее всего транспортное средство будет участвовать в каких-либо сьемках.

Как сообщал "Апостроф", раньше в столичном метрополитене заметили странную пассажирку в платье с огромными крыльями на спине.

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