Киев накрыла сильная гроза с молниями: в сети делятся красочными фото

В Киеве в ночь на 4 сентября прошла сильная гроза, фотографиями которой пользователи интернета поделились в социальных сетях.
Об этом сообщает издание "Информатор".
Уже вечером 3 октября небо над столицей заливалось ярко-синими красками и сопровождалось все это раскатами грома. В темное время суток выглядит это необычайно красиво.
Фото из Facebook. Автор Ярослав Олифир
Фото из Facebook. Автор Евгений Лупандин
Проливные дожди накрыли все районы Киева и сопровождались они осенней грозой. Спустя несколько часов непогода ушла из города, но красивые кадры сохранились.
Фото из Facebook. Автор Татьяна Чехун
Фото из Facebook. Автор Татьяна Чехун
Как сообщал "Апостроф", 4 октября по всей Украине пройдут умеренные дожди, за исключением южных территорий.