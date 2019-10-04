Киев накрыла сильная гроза с молниями: в сети делятся красочными фото

В Киеве в ночь на 4 сентября прошла сильная гроза, фотографиями которой пользователи интернета поделились в социальных сетях.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Уже вечером 3 октября небо над столицей заливалось ярко-синими красками и сопровождалось все это раскатами грома. В темное время суток выглядит это необычайно красиво.

Фото из Facebook. Автор Ярослав Олифир

Фото из Facebook. Автор Евгений Лупандин

Проливные дожди накрыли все районы Киева и сопровождались они осенней грозой. Спустя несколько часов непогода ушла из города, но красивые кадры сохранились.

Фото из Facebook. Автор Татьяна Чехун

Фото из Facebook. Автор Татьяна Чехун

Как сообщал "Апостроф", 4 октября по всей Украине пройдут умеренные дожди, за исключением южных территорий.