Огненное ЧП охватило популярный супермаркет в Киеве: фото и видео

4 октября в Шевченковском районе Киева произошел пожар в супермаркете "Сильпо".

Об этом сообщает "Информатор".

Возгорание случилось на улице Дорогожицкая, 2. Загорелась крыша здания. На место выехала девятая пожарная часть. По прибытию они увидели, что из торговых помещений "Сильпо" идет дым.

Кроме того, в супермаркете находились посетители и когда он начал заполняться дымом, персонал успел вывести всех людей на улицу. Огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров крыши.

Только через полчаса пожарным удалось справиться с пожаром. Они разобрали часть крыши и ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Предварительно, возгорание стало результатом ремонтных работ, проводимых на втором этаже и крыше, где находились сварочные баллоны. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, недалеко от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся крупный пожар.