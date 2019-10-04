В Киеве у врача взяточника нашли почти миллион долларов: кто он

В Киеве на огромной взятке в размере миллиона долларов попался заведующий отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Олег Котенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

По ее словам, 840 тысяч долларов лежали в банковской ячейке, в общей сложности, в результате обысков были изъяты миллион долларов. Врача задержали и вручили уведомление о подозрении в коррупционном преступлении.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Первоначально предполагалось, что подозреваемому будет инкриминировано содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Но в пятницу, 4 октября, Голосеевский райсуд Киева отпустил задержанного под ночной домашний арест, который предполагает находиться дома в период с 21:00 до 7:00. Выбранная мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2019 года.

Подробнее о не менее громком деле со взяткой замминистра Юрия Грымчака, читайте в материале "Апострофа": Задержание Грымчака: подробности дела топ-чиновника времен Порошенко.