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Задержание Грымчака: подробности дела топ-чиновника времен Порошенко

Заместитель министра погорел на взятке

Марина Шашкова четверг, 15 августа 2019, 18:21
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Заместитель министра погорел на взятке Фото: UNIAN

Вечером 14 августа стало известно о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Юрия Грымчака. Размер взятки - почти $500 тыс. Что произошло вечером среды и за что замминистра брал деньги, разбирался "Апостроф".

Что произошло

14 августа следователи Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами НАБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника на получении взятки в $480 тыс. Деньги были найдены в машине того самого помощника, некого Игоря Овдиенко, который также является братом жены замминистра. Отметим, что в момент задержания они находились в разных местах.

За Овдиенко и Грымчаком следили больше месяца, говорят в СБУ. И $480 тыс.- это уже вторая часть суммы взятки. Первый транш ($600 тыс.) был получен ранее, подельники сразу поспешили его конвертировать в валютных обменниках. Но СБУ изъяла эти деньги.

После задержания, Грымчака увезли в Управление специальных расследований Гепрокуратуры, о чем рассказал его адвокат Феликс Кашарский.

Откуда деньги

По словам детективов НАБУ, задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах - ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. "Светит" им от 5 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также в НАБУ уточнили, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн от представителей юридической фирмы. Якобы эта сумма позволила бы принять необходимые решения в интересах фирмы.

Позже Генеральный прокурор и близкий соратник Грымчака Юрий Луценко рассказал детальнее, за что же был задержан его бывший помощник. "Он (Грымчак, - "Апостроф") и его помощники требовали деньги за влияние на решение судей (Верховного Суда) и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", - написал генпрокурор на своей странице в Facebook, добавив, что ему "стыдно за Грымчака".

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на материалы дела, на своей странице в Facebook сообщил, что замминистра подозревают в использовании связей с руководством Управления культурного наследия и заповедником Минкультуры для получения разрешения на стройку.

"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет – стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", – написал Бутусов. Он также анонсировал новые подозрения Грымчаку.

В тот же день правоохранители провели обыски в квартире замминистра.

Жена Грымчака отрицает получение взятки мужем, а дело, которое инкриминируют ее супругу, назвала политическим заказом.

Отрицают все обвинения и в Минкульте. Утром 15 августа Министерство официально сообщило о том, что после соответствующих изменений в законодательство, не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе, и на территории Киева.

"Следовательно, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе, и в Киеве", - сообщили в Минкульте.

Как отреагировали в министерстве

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что задержание Грымчака никак не связано с работой их ведомства и с исполнением им должностных обязанностей. Также они прокомментировали и задержание самого помощника.

"Сообщение в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", – рассказали в ведомстве.

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