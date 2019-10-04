В Киеве устроили драку со стрельбой: первое видео

В пятницу, 4 октября, на Троещине, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего без пострадавших не обошлось.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео с места инцидента.

"Простым "кулачным" боем не обошлось - были слышны выстрелы", - пишут авторы.

Известно, что в результате разборок пострадал один человек, которого госпитализировали. Предварительно, у него медики определили травму головы и перелом ноги.

В столице правоохранители ввели план-перехват для поимки и розыску дебоширов, устроивших драку, которые скрылись на автомобилях Chevrolet и Volkswagen.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, в Киеве пьяная вооруженная компания напала с кулаками на прохожих, которые сделали им замечание.