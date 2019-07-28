RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

08:35
Оскандалившегося топ-чиновника из Днепра разыграли пранкеры: опубликовано видео
08:19
Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
08:14
В английском футболе случился грандиозный допинговый скандал
08:00
День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля
07:52
Умирающий лебедь: сеть взбудоражило необычное фото жены Порошенко
07:50
День крещения Руси: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
07:44
Американский "Танк" жестко нокаутировал соперника: видео
07:20
В Киеве произошла массовая драка с резней: опубликовано видео
07:19
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
06:35
Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды
06:30
Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар
05:41
Россия выбивает кеглю за кеглей: что делать Украине с купленной Кремлем ПАСЕ
Все новости

В Киеве произошла массовая драка с резней: опубликовано видео

воскресенье, 28 июля 2019, 07:20
переглянути новину українською

В субботу, 27 июля, в Киеве пьяная компания с ножом напала на мужчин, которые сделали им замечание.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился на Русановских садах, там подрались пять человек. По предварительной информации, все началось с того, что местные жители-мужчины сделали замечание "гостям", которые находились в состоянии алкогольного опьянения и очень громко ругались.

Вследствие начавшегося конфликта один из пьяных дебоширов достал нож и порезал двух местных. Их госпитализировали в больницу с серьезными ранениями. На место также прибыли правоохранители, которые выясняли все детали происшествия.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Бессарабской площади произошел конфликт между молодым человеком в состоянии алкогольного опьянения и группой местных.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: