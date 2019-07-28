В Киеве произошла массовая драка с резней: опубликовано видео

В субботу, 27 июля, в Киеве пьяная компания с ножом напала на мужчин, которые сделали им замечание.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился на Русановских садах, там подрались пять человек. По предварительной информации, все началось с того, что местные жители-мужчины сделали замечание "гостям", которые находились в состоянии алкогольного опьянения и очень громко ругались.

Вследствие начавшегося конфликта один из пьяных дебоширов достал нож и порезал двух местных. Их госпитализировали в больницу с серьезными ранениями. На место также прибыли правоохранители, которые выясняли все детали происшествия.

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Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Бессарабской площади произошел конфликт между молодым человеком в состоянии алкогольного опьянения и группой местных.