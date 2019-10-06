В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео

В сеть попало видео, где девушки-подростки ходят по кладбищу среди могил, глумясь над захоронениями.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Молодое поколение считает это нормой", - прокомментировали видео в интернете.

На записи показано, что девушки курят среди могил, опираясь на кресты. По их словам, мертвым все равно, что они делают. Все их действия сопровождаются нецензурной бранью.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика. Видео 16+

В сети пользователи с яростью прокомментировали ситуацию.

Позже одна из девушек извинилась за свое поведение и сняла видео. Она сказала, что ее поступок был диким и в тот момент она не думала о своих действиях. Также подросток призналась, что ей стыдно за это после просмотра видео.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пьяные подростки устроили погром на кладбище.