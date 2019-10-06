RU  UA  EN

воскресенье, 6 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 октября

11:07
Украину в начале октября начало засыпать снегом: яркие фото
10:59
Ветеран АТО резко высказался об отмене льгот и назвал свою зарплату на фронте
10:40
В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео
09:59
Под Винницей молодая девушка погибла страшной смертью после скандала в магазине: видео
09:39
Ей было только 33: умерла молодая украинская актриса, в сети волна скорби
09:28
Как человек превращается в бота: сеть взорвала меткая карикатура
08:59
В Николаеве мощный ливень затопил отделение полиции: фото
08:55
Работает КГБ: сеть повеселил рассказ о российских туристах в Греции
08:41
В Финляндии простились с украинкой, погибшей в жуткой резне: видео
07:56
На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР: опубликованы фото
07:37
В Запорожье подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП: фото и видео с места
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео

воскресенье, 06 октября 2019, 10:40
переглянути новину українською

В сеть попало видео, где девушки-подростки ходят по кладбищу среди могил, глумясь над захоронениями.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Молодое поколение считает это нормой", - прокомментировали видео в интернете.

На записи показано, что девушки курят среди могил, опираясь на кресты. По их словам, мертвым все равно, что они делают. Все их действия сопровождаются нецензурной бранью.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика. Видео 16+

В сети пользователи с яростью прокомментировали ситуацию.

Позже одна из девушек извинилась за свое поведение и сняла видео. Она сказала, что ее поступок был диким и в тот момент она не думала о своих действиях. Также подросток призналась, что ей стыдно за это после просмотра видео.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пьяные подростки устроили погром на кладбище.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: