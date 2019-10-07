В Киеве сотрудница "Укрзализныци" погибла жуткой смертью: фото и видео

В понедельник, 7 октября, в Киеве, на территории Дарницкого железнодорожного депо нашли страшную находку: тело женщины без головы, которое лежало на железнодорожных рельсах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Оказалось, что тело женщины обнаружили работники депо. Надеясь помочь женщине, они вызвали сотрудников скорой помощи, но те лишь констатировали смерть женщины.

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По предварительным данным, женщину переехал поезд и отрезал ей голову. Личность погибшей установлена. Ей около 45 лет. При женщине нашли удостоверение сотрудника "Укрзализныци".

Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям в ходе дальнейшего следствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поезд насмерть сбил женщину на мопеде.

Также в Киеве на железнодорожных путях поезд насмерть сбил двоих человек. Оба погибших – мужчины, возрастом 30-35 лет. Оба погибли мгновенно.