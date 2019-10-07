RU  UA  EN

вторник, 8 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 октября

02:04
Назад в 90-е: в России "авторитеты" устроили массовую драку со стрельбой и поджогами, видео
01:15
Меняет все: ученые сделали неожиданное открытие о черной дыре в Млечном пути
00:08
Столб раздавил авто с людьми в Сумах: фото и видео смертельного ЧП
00:07
"Работали" в ресторане: наглые воры в Киеве попали на видео

7 октября

23:46
В Киеве завелся опасный маньяк: ориентировка и фоторобот
23:42
Умерла самая старая собака Украины: фото
23:30
В Киеве под посольством РФ устроили суд над Путиным: фото
23:18
На Донбассе подорвался наемник из России "Лис": фото боевика
23:15
Зима, остановись: в сети ажиотаж вокруг первого снега в Киеве
23:07
По схеме Порошенко: военный эксперт объяснил срыв разведения сил на Донбассе
22:28
В Киеве сотрудница "Укрзализныци" погибла жуткой смертью: фото и видео
21:58
Неадекватные подростки устроили масштабное ДТП в Киеве: фото и видео с места ЧП
Все новости

В Киеве завелся опасный маньяк: ориентировка и фоторобот

понедельник, 07 октября 2019, 23:46
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве ищут маньяка, который совершил пять нападений на мужчин, одно из которых оказалось смертельным.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Отмечается, что маньяк был замечен в следующих районах столицы: массивы Радужный, Лесной, Воскресенка, Троещина и возле гипермаркета "Эпицентр".

По данным издания уже зафиксировали один смертельный случай: мужчина скончался от потери крови после того, как его пырнули ножом в сонную артерию. Также сообщили еще о четырех нападениях.

Преступник, вооруженный ножом, всегда нападает сзади и только на мужчин в вечернее время - примерно с 20:00 до 22:00.

Приметы маньяка: мужчина, на вид 40-45 лет, рост – 175-180 см, среднего телосложения, нос средний с широкими ноздрями, тонкие губы, полные щеки, темные брови, носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе, при ходьбе сутулится.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку. За его плечами имеется судимость за изнасилование и убийство.

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: