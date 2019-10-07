В Киеве завелся опасный маньяк: ориентировка и фоторобот

В Киеве ищут маньяка, который совершил пять нападений на мужчин, одно из которых оказалось смертельным.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Отмечается, что маньяк был замечен в следующих районах столицы: массивы Радужный, Лесной, Воскресенка, Троещина и возле гипермаркета "Эпицентр".

По данным издания уже зафиксировали один смертельный случай: мужчина скончался от потери крови после того, как его пырнули ножом в сонную артерию. Также сообщили еще о четырех нападениях.

Преступник, вооруженный ножом, всегда нападает сзади и только на мужчин в вечернее время - примерно с 20:00 до 22:00.

Приметы маньяка: мужчина, на вид 40-45 лет, рост – 175-180 см, среднего телосложения, нос средний с широкими ноздрями, тонкие губы, полные щеки, темные брови, носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе, при ходьбе сутулится.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку. За его плечами имеется судимость за изнасилование и убийство.