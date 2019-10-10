Плевать на людей: в сети показали фото "королей мира" на тротуаре в Киеве

На велосипедной дорожке в Киеве установили киоск, чем загородили проезд для велосипедистов.

Соответствующее фото опубликовал Київ Інформ в Facebook.

Но и этим препятствием все не закончилось. Уже днем это место возле киоска облюбовали автомобилисты, которые припарковали возле МАФа свои машины.

"А можно немного не о Зеленском, а о жлобах? Мы никогда не станем нормально жить пока есть вот такое биобидло, которое чувствует себя королями мира..." – подписал фото с нарушителями правил парковки Роман Петушков.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября в Киеве на улице Ярославов Вал заметили наглого водителя, который запарковался вопреки правилам дорожного движения, в связи с чем над его машиной устроили "самосуд".