В Киеве жестко наказали наглого "героя парковки": опубликованы фото и видео

9 октября в столице на улице Ярославов Вал заметили наглого водителя, который запарковался вопреки правилам дорожного движения, над его машиной устроили "самосуд".

Об этом сообщает Telegram канал "Х**вый Киев".

Над фото пользователь злорадствует, что правонарушителей множество, но достойную "награду" за свое поведение они получают не часто.

В результате ненадлежащей парковки водителю-правонарушителю неизвестные обрисовали окна и пробили колесо.

Как сообщал "Апостроф", Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.