В Киеве иностранец устроил жуткое убийство и готовился "замести следы": фото

В начале октября в Киеве 23-летний гражданин Азербайджана избил и зарезал другого уроженца этой страны, а от его тела планировал избавиться при помощи бензопилы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

6 октября в полицию поступило сообщение от жителей дома, в котором произошла трагедия, о том, что у одной из квартир ощущается неприятный запах. Работники "Киевской службы спасения", которые прибыли на место вызова, обнаружили у дверей квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители взломали входную дверь и обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца Азербайджана с ножевыми ранениями и многочисленными травмами. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых злоумышленник, вероятно, планировал скрыть следы преступления расчленив тело и вывезти его из квартиры.

Следователи в результате опроса свидетелей и обработки записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого в убийстве, которым оказался знакомый убитого, 23-летний гражданин Азербайджана. Согласовано сообщение о подозрении по части 1 статьи 115 КК Украины (убийство).

Однако, во время розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения преступника, правоохранители установили, что подозреваемый пересек государственную границу. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летней женщины и ее 8-летней дочери в городе Кицмань Черновицкой области.