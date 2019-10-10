В Киеве женщина дала вооруженный отпор мужу-тирану: фото и детали кровавых разборок

Жительница Киева жестоко отомстила своему супругу за избиение, нанеся ему ножевое ранение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как оказалось, между мужем и женой возникла ссора после того, как они выпили изрядное количество алкоголя. Все началось с того, что мужчина начал бить свою супругу и размахивать ножом.

Но женщина оказалась не из слабого звена: она выхватила холодное оружие из рук обидчика и дважды ударила им мужа в область груди.

На данный момент 35-летний пострадавший находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. А женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на станции метро "Лукьяновская" в Киеве произошел инцидент с пьяным пассажиром, который бросался на граждан с ножом.