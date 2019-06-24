В Киеве наглый "герой парковки" устроил полиции публичную истерику: фото и видео

В Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Мужчину попытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

"Этот довольно опытный мужчина пытался избежать штрафа всеми возможными методами "я не ехал", "вы вымогаете взятку" и т.д.", - пишут в паблике.

Авторы публикации предположили, что пенсионер повел себя таким образом не потому что не понял причины его задержания и штрафа, а из "принципа".

"Дело, по сути, очень простое - человек поставил авто с нарушением ПДД, копы это зафиксировали и дождавшись, когда водитель появится на месте, остановили его. Штраф на самом деле мизерный, но здесь принципы какие-то", - отметили авторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне новом элитном авто.