В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео

В Киеве произошло жестокое убийство 16-летней девушки.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

Убили девушку 16 лет. Обнаружила ее тетя. Она увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить, и увидела огромную лужу крови. Имеет признаки насильственной смерти.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

В преступлении правоохранители подозревают отца девушки, его уже задержали правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

Кроме того, под Киевом подросток убил отца-алкоголика. Как оказалось, родственники постоянно ссорились. Отец часто выпивал. На фоне этого и возникали постоянные недоразумения.