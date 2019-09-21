RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

15:15
В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео
14:51
Угроза третьего Майдана: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы в ОРДЛО
14:51
Вызывайте санитаров: сеть рассмешил рассказ боевика ДНР о войне на Донбассе, видео
14:34
Названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков новой Рады
14:18
"Динамо" или "Шахтер": Луческу сделал заявление о работе в Украине
14:10
Обнаружили с ключами в руках: в Киеве парень погиб страшной смертью, фото и видео
14:07
Звезда фильма "Назад в будущее" прогулялся по Киеву: куда сходил Кристофер Ллойд
13:50
Народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо": яркое видео
13:42
Популярный украинский курорт "атаковали" огромные медузы: видео
13:21
Хотел произвести впечатление: в Киеве поймали неадекватного водителя, фото
13:11
В России устроили торжественное открытие окон в садике: сеть взорвалась комментариями, фото
13:06
Судьба пишет сценарий по-своему: победительница "Х-фактора" потеряла ребенка
Все новости

В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео

суббота, 21 сентября 2019, 15:15
переглянути новину українською

В Киеве произошло жестокое убийство 16-летней девушки.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

Убили девушку 16 лет. Обнаружила ее тетя. Она увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить, и увидела огромную лужу крови. Имеет признаки насильственной смерти.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В преступлении правоохранители подозревают отца девушки, его уже задержали правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

Кроме того, под Киевом подросток убил отца-алкоголика. Как оказалось, родственники постоянно ссорились. Отец часто выпивал. На фоне этого и возникали постоянные недоразумения.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: