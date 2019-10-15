В Киеве ищут свидетелей гибели офицера, прошедшего АТО: фото военного

Родственники погибшего в Киеве вследствии ДТП ветерана АТО разыскивают свидетелей происшествия.

Соответствующий пост опубликовала в соцсети Facebook дочь военнослужащего Яна Василевская.

По ее словам, ДТП, в котором погиб ее отец, случилось в среду, 9 октября, на Воздухофлотском проспекте в районе стадиона ЦСКА в период 19.30-20.00.

"Сейчас очень важно найти свидетелей происшествия или запись с видеорегистатора, так как на том участке дороги нет камер. Пожалуйста, поделитесь этим постом, возможно, кто-то видел или записал аварию", - обращается дочь офицера к пользователям соцсети, опубликовав номера мобильных телефонов по которым можно связаться с родственниками погибшего.

Яна Василевская подчеркивает, что ее отец прошел АТО, защищая каждую семью, и просит не лениться сделать репост, чтобы почтить его память.

Как сообщал Апостроф, в воскресенье, 13 октября, в Киеве произошла авария с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля.