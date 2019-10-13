В Киеве "скорая" с ребенком попала в смертельное ДТП: видео

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошла авария с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, в результате аварии автомобиль медиков перевернулся. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса.

По информации блогера Влада Антонова, который побывал на месте ДТП, "скорая" двигалась на красный свет светофора со спецсигналом – перевозила больного ребенка. На перекрестке произошло столкновение с Peugeot, который двигался на зеленый сигнал. Водитель "скорой" погиб. Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 10 октября, в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошла авария с автомобилем скорой помощи.