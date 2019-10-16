Пугала студентов "ужасами ЕС": в Киеве разгорелся скандал вокруг преподавателя вуза

В Киевском национальном экономическом университете преподаватель попала в скандал из-за русского языка и запугивания студентов "ужасами Европы".

Об этом пишет студент КНЭУ Богдан Маланчук в Facebook.

По его словам, преподавательница по уголовному праву Олейник Елена Сергеевна проводит свои лекции на русском языке. На просьбу говорить на государственном, она спросила студента, не националист ли он. Также она отказалась говорить на украинском.

Также Елена Сергеевна рассказывала студентам об "ужасах" Евросоюза.

"Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000 $ сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировала человек, который был на курсах хирурга 3 месяца?", заявила Олейник.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе в Международном гуманитарном университете преподаватель во время занятий рассказывал студентам, что "проект Украина придумали польские масоны", соответствующее видео было опубликовано в сети.