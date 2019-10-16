Пока что не кирпичи: в Киеве интересно наказали "героя парковки", фото

Очередной "герой парковки" в Киеве пострадал от действий жителей города, на которых он по факту наплевал, припарковав свое транспортное средство в неположенном месте.

Как пишет паблик dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Салютной.

"Урок от жильцов Киеве на Салютной "как не надо парковать авто". Хорошо, что не кирпичи", - говорится в подписи к фотографиям, сделанным на месте событий.

По опубликованным кадрам видно, что на капот автомобиля и на боковое зеркало люди повесили пакеты с мусором. Таким образом они пытались проучить владельца транспортного средства.

Напомним, что 15 октября в Киеве на улице Рижской водитель запарковался на троллейбусной стоянке, чем создал сложности для движения транспорта.