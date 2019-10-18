В центре Киева "герой парковки" на элитном авто устроил транспортный коллапс: фото

В центре столицы водитель дорогого автомобиля припарковался, закрыв проезд трамваям.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Нижнем Валу. Там водитель новой элитной машины марки Audi (с номерами AI5505CX) припарковал ее в неположенном месте.

"Действительно очень красивый новенький Audi (AI5505CX), но зачем же так привлекать внимание?", - прокомментировали поступок водителя в социальных сетях.

Как видно на опубликованных фото, из-за нарушения правил трамваи не смогли проехать. В центре города образовалась пробка среди общественного транспорта.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения ради собственного удобства объехал пробку по тротуару.