RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 октября

21:00
Рекордные морозы: синоптики дали "суровый" прогноз на зиму
20:35
Под Харьковом семья с младенцем попала в смертельное ДТП: опубликованы фото
20:10
В центре Киева "герой парковки" на элитном авто устроил транспортный коллапс: фото
19:36
Развод Владимира Кличко с Хайден Панеттьери: как общаются мама и дочь
19:34
В метро Киева ограничат вход для некоторых пассажиров: новые правила
19:00
12 модных шапок на прохладную осень: что надеть к пальто и курточке
18:39
В Киеве во время уличной драки убили человека: видео с места событий
18:34
​Хрипел и тяжело дышал: в России произошла трагедия с годовалым ребенком в самолете
17:40
Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки
17:34
Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле
17:26
"Законный наследник престола" собрался судиться с Елизаветой II: кто этот амбициозный мужчина
17:11
До сих пор в головах СССР: офицер ВСУ показал печальное фото из школы под Запорожьем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева "герой парковки" на элитном авто устроил транспортный коллапс: фото

пятница, 18 октября 2019, 20:10
переглянути новину українською

В центре столицы водитель дорогого автомобиля припарковался, закрыв проезд трамваям.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Нижнем Валу. Там водитель новой элитной машины марки Audi (с номерами AI5505CX) припарковал ее в неположенном месте.

"Действительно очень красивый новенький Audi (AI5505CX), но зачем же так привлекать внимание?", - прокомментировали поступок водителя в социальных сетях.

Как видно на опубликованных фото, из-за нарушения правил трамваи не смогли проехать. В центре города образовалась пробка среди общественного транспорта.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения ради собственного удобства объехал пробку по тротуару.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: