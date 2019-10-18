В метро Киева ограничат вход для некоторых пассажиров: новые правила

Для пассажиров метро предусмотрели новые правила, которые запретят пользоваться этим видом транспорта людям в грязной одежде и перевозить велосипеды без чехла.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В проект решения указано, что неопрятного пассажира не пустят в метрополитен. Под это понятие, по мнению городских депутатов, подпадает человек обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом.

В новой редакции правил разрешается перевозить велосипед исключительно в чехле, запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах. Нельзя перевозить предметы округлой формы, которые не за что держать.

Запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и петь.

Как пишет издание "Новое время", эти правила для пользования метро уже предусмотрены, однако, согласно новому документу, они должны быть доработаны. По словам пресс-секретаря Киевского метрополитена Натальи Макогон, определять, нарушил ли пассажир правила, будут правоохранители. Также о фактах нарушения правил должны сообщать граждане, ведь это часть общественного сознания.

"Это не столько правила метрополитена, сколько правила пользования общественным транспортом в столице, в том числе - раздел метро. Ничего кардинально нового, кроме оплаты проезда, поскольку вводится электронный билет. В метрополитене и раньше нельзя было ездить в трусах, и сейчас нельзя будет", - отметила Макогон.

Как отметил юрист общественной организации Социальное движение Виталий Дудин, только правоохранители смогут силой выгонять нарушителей из метро, а сам метрополитен не может иметь охранную структуру. Скорее всего, работники станций просто не будут пускать нарушителей в подземку.

"Любые меры жесткого реагирования, ограничения свободы, свободы передвижения, выдворение кого-то, недопуск могут совершаться только правоохранительными органами. Здесь возникает ряд сопутствующих вопросов. Например, сможет отказать продавец в продаже жетонов? Если пользоваться формальной логикой, то может", - отметил Дудин.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают планы одного из главных кандидатов на должность мэра Киева Александра Ткаченко построить к 2020 году в столице ветку метро с центра на Троещину.