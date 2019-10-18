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Вреда больше, чем пользы: сети бурно обсуждают странный проект метро на Троещину в Киеве

пятница, 18 октября 2019, 07:28
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В сети активно обсуждают планы одного из главных кандидатов на должность мэра Киева Александра Ткаченко построить к 2020 году в столице ветку метро с центра на Троещину.

Проект схемы метро ткаченко опубликовал в Facebook.

Так, эксперты, активисты и множество рядовых жителей города считают, что такое строительство себя не оправдает.

Большинство отмечают, что к 2020 году просто физически невозможно реализовать такой маршрут. Также люди сомневаются в том, что такая ветка метро будет пользоваться спросом. Некоторые пишут, что если спрос и будет, то в метро постоянно будет давка.

Некоторые указали, что для такой ветки нужно будет прокладывать выделенную линию, чтобы обеспечить частоту движения.

Напомним, что в сети бурно обсуждают просьбу народного депутата Богдана Тарахтия от Слуги народа о возможности предоставления жилья его помощникам в Киеве.

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