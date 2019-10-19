Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото

В пятницу, 18 октября, в Киевской области было найдено тело пропавшей Елены Лисовой, которая исчезла несколькими днями ранее по дороге из дома в детский сад.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В убийстве Елены подозревается ее бывший муж, с которым она уже пять лет находилась в разводе, а также его друг.

Ранее сообщалось, что утром 15 октября Елена Лисовая выехала из своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Она направлялась в детский сад, чтобы завезти ребенка, а потом поехать на работу.

Вскоре после этого подруге Елены пришло тревожное сообщение, что ее похитил бывший муж. В сообщении было указано, что он удерживает ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Как сообщается, бывший муж убитой уже был задержан полицейскими, но отвечать на какие-либо вопросы отказался.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Кицмани Черновицкой области произошло жуткое убийство - в колодце обнаружили тела женщины и ее дочери.