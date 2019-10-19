RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

10:27
Людей накрыла 5-метровая волна: новые данные о жертвах и подробности прорыва дамбы в России
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:10
Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото
08:32
Годовщина ДТП на Сумской: названы последние данные про Зайцеву, Дронова и потерпевших
08:04
Убитый в Киеве иностранец оказался танцором и внуком известного музыканта: фото
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
06:30
Гороскоп на 19 октября: Стрельцам нельзя себя жалеть, а Близнецы не должны врать
06:20
Потеплеет до +24 градусов: синоптики дали сказочный прогноз на субботу
04:36
В Египте обнаружили древние саркофаги с цветными рисунками: фото уникальных находок
03:34
Ходячие мертвецы "русского мира": в сети показали фото памятника на оккупированном Донбассе
02:29
Стивену Кингу понравится: сети повеселили фото торжественного открытия "аллеи" в России
01:21
У боевиков на Донбассе появилось необычное оружие из России: видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото

суббота, 19 октября 2019, 10:10
переглянути новину українською

В пятницу, 18 октября, в Киевской области было найдено тело пропавшей Елены Лисовой, которая исчезла несколькими днями ранее по дороге из дома в детский сад.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В убийстве Елены подозревается ее бывший муж, с которым она уже пять лет находилась в разводе, а также его друг.

Ранее сообщалось, что утром 15 октября Елена Лисовая выехала из своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Она направлялась в детский сад, чтобы завезти ребенка, а потом поехать на работу.

Вскоре после этого подруге Елены пришло тревожное сообщение, что ее похитил бывший муж. В сообщении было указано, что он удерживает ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Как сообщается, бывший муж убитой уже был задержан полицейскими, но отвечать на какие-либо вопросы отказался.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Кицмани Черновицкой области произошло жуткое убийство - в колодце обнаружили тела женщины и ее дочери.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: