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Аэропорт "Борисполь" закрыт: пресс-служба передала тревожное сообщение

понедельник, 21 октября 2019, 21:10
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Вечером в понедельник, 21 октября, терминалы аэропорта "Борисполь" были закрыты из-за возможного высвобождения опасных химикатов, которыми обрабатывали поля вокруг.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По словам пресс-службы, ситуация сложилась из-за обработки полей в зоне деятельности аэропорта и близлежащей местности аммиакосодержащими веществами.

"В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживания в терминалах аэропорта приостановлено", – говорится в сообщении.

Пассажиров призывают ожидать обновленную информацию и следить за расписанием на онлайн-табло.

По словам пассажира Богдана Скотникова, который прилетел рейсом SkyUp из Харькова в Киев, приостановка обслуживания коснулась не только вылетающих пассажиров, но и прилетевших - их не высаживают из самолетов. Позже он сообщил в комментарии, что пассажиров все же выпустили из самолета.

По обновленной информации, специалисты ГСЧС сделали выводы о том, что качество воздуха в аэропорту "Борисполь" соответствует допустимым нормам. Работа аэропорта восстановлена.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 10 сентября в аэропорту "Борисполь" вспыхнул мощный пожар.

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