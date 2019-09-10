В аэропорту "Борисполь" вспыхнул мощный пожар: первые подробности и кадры с места

В международном аэропорту "Борисполь" очевидцы заметили признаки пожара.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом В", - говорится в сообщении и опубликованы фото ЧП.

На снимках видно, что за терминалом поднимается вверх большой столб дыма.

Напомним, 10 сентября в центре Киева возле станции метро "Олимпийская" произошел масштабный пожар.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 10 сентября, сразу возле двух станций метро в Киеве произошли крупные пожары. В частности, возле станции метро "Олимпийская" возникло возгорание на улице Деловая. Кроме того, пожар случился также возле станции метро "Святошино".