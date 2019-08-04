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Полицейские под Киевом спасли пенсионера, который пытался устроить самосожжение: фото

воскресенье, 04 августа 2019, 22:12
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В селе Подгорцы, Обуховского района, сотрудники полиции успели погасить мужчину, который облил себя бензином и поджег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Конфликт произошел между мужчиной и его бывшей женой из-за имущества. Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он угрожал облить себя бензином и поджечь.

72-летний мужчина действительно облил себя и своих близких топливом. Напуганная дочь вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители попытались успокоить мужчину, однако тот отказался от общения и поджег себя зажигалкой. Однако, как сообщается, работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине.

Полицейские вызвали медицинскую помощь. Пожилого пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июня бердичевский бизнесмен поджег себя прямо в сессионном зале городского совета в знак протеста.

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