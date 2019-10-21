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В Киеве поймали опасного педофила, пристававшего к ребенку в школе: фото

понедельник, 21 октября 2019, 16:57
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В Киеве поймали педофила, который проник в школьный туалет и начал приставать к мальчику.

Как сообщает "Киев Оперативный", с участием задержанного известны два инцидента, которые произошли в школе №2 и №123.

По информации журналистов, заявление о преступлении родственники мальчика не писали.

По уточненным данным, опасного преступника удалось задержать у него же под домом на улице Оболонской. В полиции проверяются все обстоятельства события и причастность задержанного к аналогичным событиям в Киеве.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, суд Киева принял решение поместить в психиатрическое заведение подозреваемого так называемого "столичного маньяка", который совершал нападения на мужчин.

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