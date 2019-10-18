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Стала известна дальнейшая судьба "столичного маньяка"

пятница, 18 октября 2019, 22:49
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В пятницу, 18 октября, суд Киева принял решение поместить в психиатрическое заведение подозреваемого так называемого "столичного маньяка", который совершал нападения на мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который подозреваются в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

Такое решение принял Днепровский районный суд города Киева. Действия злоумышленника, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по части 1 статьи 121, части 4 статьи 296 УК Украины.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства о возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Напомним, убийце инкриминируют несколько нападений в Киеве с применением холодного оружия. Первое произошло в начале сентября, задержанный с ножом напал на 26-летнего мужчину. Спустя несколько недель он порезал 22-летнего парня, а затем - 56-летнего мужчину. Единственной жертвой маньяка оказался 69-летний мужчина, тело которого нашли с колото-резаной раной шеи на улице Вершигоры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку.

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