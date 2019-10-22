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Тренировочные сборы карманников: в сети ярко пошутили над фото станции метро в Киеве

вторник, 22 октября 2019, 19:14
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Фото: Алексей Петров\Facebook

В сети показали, как выглядит станция метро Арсенальная в Киеве в час пик.

Фото большого столпотворения людей опубликовал Алексей Петров на своей странице в Facebook.

"Станция метро "Арсенальная" ... А во времена Порошенко такого не было!" – подписал снимок он, на котором видно большое количество людей.

В сети тут же стали обсуждать увиденное.

"Бульбу выкинули?", "То специально проводят тренировочные сборы карманников по повышению квалификации..." – пошутили в сети.

Отметим, что на станции метро Арсенальная очереди образуются с заядлой периодичностью. Так, ранее, как сообщал "Апостроф", в сети уже показывали "адские" фото станции метро "Арсенальная" в Киеве, на которых видны очереди.

Также ранее в Киеве экстренно перекрывали центральные станции метро.

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