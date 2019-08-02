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В Киеве экстренно перекрыли центральные станции метро: названа причина

пятница, 02 августа 2019, 11:22
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В пятницу, 2 августа, центральные станции киевского метрополитена, в том числе и пересадочные, были закрыты на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, станции закрыты "по техническим причинам".

"Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", – говорится в сообщении.

Также сообщество "Типичный Киев" в Facebook сообщает, что станция метро "Майдан Незалежности" также закрыта. В качестве причины указывается поступивший звонок о минировании.

"Не знаю я как "организовано движение между "Лесной" и "Арсенальной", но с "Дарницы" в сторону центра поезда уже почти полчаса нет", "Поезда идут с интервалом 7-10 минут на двух разорванных участках", "На "Арсенальной" ж*па", – пишут в комментариях киевляне.

По обновленной информации, в "Киевском метрополитене" сообщили о возобновлении движения поездов и восстановлении работы станций.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 июля в Киеве четыре станции метрополитена пришлось закрыть из-за смертельного падения женщины на рельсы.

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