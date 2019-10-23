В Киеве под колеса авто попала маленькая девочка: видео жуткого ДТП

В среду, 23 октября, на улице Копыловской в Киеве автомобиль сбил девочку, которая перебегала дорогу.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как две девочки идут за руку по пешеходной части, а затем начинают бежать через дорогу. При этом, перед ними стоит припаркованный грузовик, из-за которого у водителя не было возможности увидеть бегущих детей. В результате, авто сбило одну из девочек, вторую – не задело.

Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии. По последним данным, травмы для жизни не опасны.

"Это видео может служить наглядным примером родителям, которые не учат своих детей правилам безопасности при переходе дороги", – говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.