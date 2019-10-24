В Киеве посреди супермаркета заметили жуткую находку: видео

В столичном супермаркете один из посетителей заметил крысу.

Очевидцем стал журналист Антон Страшко, который опубликовал видео в Facebook.

Страшко шутливо написал, что едва не споткнулся об крысу в магазине, а потом начал на нее "охоту" с камерой. Крыса отчаянно убегала.

"Из-за грязи и хамства обычно прохожу мимо супермаркета Фуршет - Furshet у дома, но вчера было лень идти в другой. Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда к другому ряду. Сбил её немного с маршрута, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем ", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья - более 5 штук. В шутку это было сказано или нет, неизвестно.

"Вообщем, контактный ЗОО-Фуршет на районе", - резюмировал журналист.

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