В Киеве поймали банду уличных грабителей: опубликованы фото

Киевские полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении дерзкого грабежа на улице украинской столицы.

Фото задержанных опубликованы отделом коммуникации полиции Киева.

Находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленники совершили нападение на прохожего на улице Алма-Атинской в городе Киеве. Один из нападавших ударил проходившего мимо мужчину бутылкой по голове. У потерпевшего отобрали куртку, рюкзак с документами, деньгами и мобильным телефоном.

"По полученным ориентированием патрульные полицейские за несколько минут задержали лиц, похожих по описанию. Ими оказались 44-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж, 29-летний житель Сумской области, который ранее привлекался к административной ответственности, 44-летний житель Черкасской и 42-летний житель Кировоградской, ранее судимый за грабеж", - сообщили в пресс-службе киевской полиции.

У задержанных во время поверхностного осмотра были изъяты вещественные доказательства совершенного преступления. Подозреваемые находятся под стражей, по санкции ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины им грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в серии нападений на Троещине.