Троещинский маньяк пояснил на видео, почему не нападал на женщин

Задержанный полицией мужчина, который подозревается в нескольких нападениях на людей в Киеве, в том числе одном смертельном, признался в преступлениях и дал показания.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube пресс-службой столичной полиции.

На записи можно увидеть фрагмент допроса подозреваемого, на котором тот утверждает, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин.

Напомним, убийце инкриминируют несколько нападений в Киеве с применением холодного оружия. Первое произошло в начале сентября, задержанный с ножом напал на 26-летнего мужчину. Спустя несколько недель он порезал 22-летнего парня, а затем - 56-летнего мужчину. Единственной жертвой маньяка оказался 69-летний мужчина, тело которого нашли с колото-резаной раной шеи на улице Вершигоры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку.