В Киеве в страшном пожаре погибла женщина: подробности ЧП

Утром в четверг, 24 октября в Киеве на проспекте Правды , 98 произошел смертельный пожар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Так, пожар случился на первом этаже жилого дома. Пожарные тут же направились на место инцидента.

По прибытию на место спасатели обнаружили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. Возгорание произошло в одной из комнат.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп пожилой женщины. В 11:27 пожар локализовали и окончательно ликвидировали в 11:34. От огня пострадала мебель.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 23 октября в Киеве произошел масштабный пожар, который чудом не забрал жизни двух семей с детьми.