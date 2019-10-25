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В Киеве женщина совершила жуткое самоубийство на глазах мужа: фото

пятница, 25 октября 2019, 21:27
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Фото: Киев оперативный\Facebook

В пятницу, 25 октября, в Киеве женщина совершила жуткое самоубийство на глазах у собственного супруга.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"На Берковецкой, на парковке "Ашана", супруги (36 лет) сидели в авто. Общались о разводе. Женщина сказала, что ей ничего не нужно от него и она выпила яд", - говорится в сообщении.

Через минуту женщина начала блевать. Мужчина вызвал ей скорую помощь, которая прибыла через 4 минуты. Прибывшие медики пытались откачать женщину, но было уже поздно - она умерла.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парень погиб страшной смертью на территории университета. Так, труп молодого человека утром, около 8:30, нашел прохожий по адресу улица Евгения Коновальца, 36а.

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