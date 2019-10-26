Под Киевом подростки жестоко избили одноклассника: подробности ЧП и видео

В одной из школ Ирпеня, пригорода Киева, между пятиклассниками произошел конфликт, закончившийся травмами и заявлениями в полицию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

В ирпенской школе №18 во время перерыва между уроками 11-летний Игорь получил сотрясение мозга. По его словам, он не захотел играть с одноклассниками и те избили его.

"Он меня хотел побить, но не смог и тогда позвал своих друзей. Они набросились и начали бить в живот и голову", - рассказывает пострадавший.

Бабушка, которая воспитывает мальчика, после звонка медсестры сразу пришла в школу, где вызвала полицию, "скорую" и повела обидчиков внука к директору. При этом родители "обвиняемых" утверждают, что женщина также избила их детей, один из них получил сотрясение мозга.

Директор школы заявил, что дети уже забыли об инциденте и могли бы помириться, но конфликт якобы будоражат взрослые.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одной из школ Кропивницкого школьники жестоко избили третьеклассника: ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.