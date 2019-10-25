В Киеве студенты поймали наглого вора-рецидивиста: видео

В общежитии Национального транспортного университета был задержан вор, успевший совершить семь краж из комнат студентов.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook, опубликовав видео задержания.





В распространенной в сети информации сказано, что задержанного зовут Николай Моргун, ему 39 лет и он уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

В то время, когда вор был пойман, он уже успел посетить и обокрасть семь комнат в общежитиях. Во время задержания к нему применили физическое воздействие.

"Задерживали так, чтобы больше не хотелось", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", Киевские полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении дерзкого грабежа на улице украинской столицы.