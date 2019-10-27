Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП, фото и видео

В воскресенье, 27 октября под Киевом вблизи Броварской окружной произошло ДТП с участием двух машин - Nissan и Skoda, в результате чего один из автомобилей перевернулся на крышу, и пострадали три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Так, изначально автомобили двигались на встречу друг другу. Однако водителям не удалось поделить дорогу, в результате чего произошло столкновение.

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От удара Skoda перевернулась на крышу, а стекла автомобиля разбились на мелкие осколки. Nissan пострадал меньше. У него смят капот и разбита передняя часть.

К счастью, авария обошлась без серьезных травм. В частности, оба водителя и пассажир Skoda отделались синяками и ушибами. Медики оказали им необходимую первую помощь. От госпитализации все участники ДТП отказались.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве женщина за рулем Hyundai устроила опасное ДТП с переворотом.