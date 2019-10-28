На Гидропарке в Киеве вспыхнул сильный пожар: опубликованы фото и видео

В ночь на понедельник, 28 октября, на Гидропарке вспыхнуло кафе "Колыба", огонь охватил более 50 квадратных метров.

Об этом сообщает "Информатор".

На видео видно масштабы происшествия.

В кафе загорелась одна из беседок и огонь начал быстро распространяться на остальную территорию - площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Кроме того, при пожаре взорвался один из газовых баллонов.

Известно, что, о случившемся на службу "101" заявили около 01:40. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Пострадавших нет, потому, что заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью побороть стихию и ликвидировать пожар. Причины возгорания выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вечером 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.