В Киеве устроили жестокие кулачные бои со стрельбой: опубликовано видео побоища

Вечером в воскресенье, 28 октября, в Киеве возле ресторана "MisterCat" произошла масштабная драка с применением огнестрельного оружия.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Оболонском проспекте, 26. На опубликованных кадрах можно увидеть как несколько людей дерутся друг с другом, а затем раздаются выстрелы. Автор видео отмечает, что выстрелы, скорее всего, холостые.

"Вот так отдых: алкоголь, кулачные бои, стрельба… Что еще нужно?", – с сарказмом отмечают авторы поста.

Позже участники драки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Внимание, видео 18+.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек.