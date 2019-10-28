В Киеве устроили жестокие кулачные бои со стрельбой: опубликовано видео побоища

Вечером в воскресенье, 28 октября, в Киеве возле ресторана "MisterCat" произошла масштабная драка с применением огнестрельного оружия.
Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на Оболонском проспекте, 26. На опубликованных кадрах можно увидеть как несколько людей дерутся друг с другом, а затем раздаются выстрелы. Автор видео отмечает, что выстрелы, скорее всего, холостые.
"Вот так отдых: алкоголь, кулачные бои, стрельба… Что еще нужно?", – с сарказмом отмечают авторы поста.
Позже участники драки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Внимание, видео 18+.
Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек.