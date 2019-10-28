В Киеве в парке отдыха обнаружили гранаты: фото с места ЧП

В понедельник, 28 октября, в Гидропарке обнаружили опасную находку.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Взрывной Киев: В парке культуры и отдыха Гидропарк нашли гранаты времен ІІ мировой. На месте полиция", - говорится в подписи к снимкам.

На кадрах действительно можно увидеть взрывоопасные предметы. Район, где они были найдены, на данный момент оцеплен.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Киеве нашли несколько взрывоопасных предметов, которые могли привести к печальным последствиям и даже к смерти. Так, вечером в пятницу, 27 сентября, на улице Бальзака, 4а полиция перекрыла проезд к одному из подъездов многоэтажки из-за того, что у входа в один из них лежала банка с проводами, начиненная неизвестным веществом и мелкими предметами, а в крышку были подведены два черных провода. Ее обнаружили жильцы дома.